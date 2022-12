Testbefreiung für Geboosterte in Bayern? Das sagt das Gesundheitsministerium

In mehreren Bundesländern müssen Menschen mit einer Booster-Impfung sich bei 2G plus nicht mehr testen. Wir haben beim Gesundheitsministerium nachgefragt, ob diese Regelung auch in Bayern kommen soll.



Nach einer Konferenz der Gesundheitsminister hatte Gesundheitsminister Klaus Holetschek angedeutet, dass eine Befreiung der Testpflicht bei 2G plus für Geboosterte auch in Bayern kommen könnte.



"Wir prüfen gerade, ob in Bayern weiterhin die 2G plus-Regel auch für Personen gelten soll, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben", so das Bayerische Gesundheitsministerium auf Nachfrage. Weiter erklärt das Gesundheitsministerium, dass es im engen Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium und den Ministerien der anderen Bundesländer steht.

