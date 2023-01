Telefónica: CEO kündigt "Hunderte Masten in Ostbayern" an

Mobilfunkanbieter Telefónica will in ländlichen Regionen Deutschlands den Ausbau der Netze anschieben. Das betonte Markus Haas, CEO des Unternehmens, im PNP-Gespräch.



Dabei kündigte er Investitionen von 1,3 Milliarden Euro in diesem Jahr an, der Großteil gehe in den Netzausbau. Ein "zweistelliger Millionenbetrag" fließe nach Ostbayern. Eine Milliarde Euro hat das Unternehmen mit spanischer Muttergesellschaft bereits 2020 investiert und damit in Bayern laut Haas 1600 neue 4G-Standorte gebaut.



Somit betreibe Telefónica aktuell in Deutschland 28.000 Standorte. 35.000 sollen es in den nächsten vier Jahren werden: "Wir sind mit unserem Mobilfunknetz auf Augenhöhe mit Telekom und Vodafone", so Haas. Nach 4G kommt aber die nächste Generation, 5G. Den Standard bietet Telefónica inzwischen in rund 30 Städten an. CEO Haas betont, dass das wichtigste die Standorte seien, die Sender könnten zügig auf die schnellere Datenübertragung hochgerüstet werden.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?