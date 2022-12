Tauziehen um Zinsnachzahlungen für Prämiensparer: Leser berichten

Der Aufruf der Verbraucherzentrale Bayern an Prämiensparer, bei ihren Banken und Sparkassen mit einem Musterbrief Zinszahlungen zu fordern, findet offensichtlich rege Resonanz.









Wie Sprecher Matthias Schmid auf PNP-Nachfrage sagte, haben sich bei ihm nach einem Bericht in der PNP Anfang Dezember weitere Sparer gemeldet. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH), der Klauseln zur Zinsanpassung in manchen Langzeitsparverträgen für nicht rechtens erklärte. Zinsen müssten nachbezahlt werden. Betroffen sind verschiedene Banken, sagt Schmid.



Leser aus dem Verbreitungsgebiet berichten indes vor allem von Gesprächen mit den Sparkassen. Das Gros von Lesern berichtet von zähen Verhandlungen und von unterschiedlichen Angeboten zur Zinsnachzahlung. Ein Leser berichtet, sein Sparkassen-Berater habe ihm erklärt, dass das mit der Zinserstattung nicht so einfach sei, wie von der Verbraucherzentrale geschildert.