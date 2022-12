Tausende Fans in Deutschland-Trikots in München unterwegs

Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft aus Ulm feiern vor dem Stadion. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Vor dem Anstoß des Fußball-EM-Spiels Portugal gegen Deutschland in München sind in der Innenstadt Tausende Fans unterwegs gewesen. Viele seien in Deutschland-Trikots als Fans erkennbar, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Seine Kollegen berichteten von gut gefüllten Gaststätten und Kneipen. Zunächst sei in der Innenstadt und rund um das Stadion alles friedlich gewesen.



Mit rund 1500 Beamten ist die Polizei im Rahmen des Spiels im Einsatz - rund 500 mehr als zum Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich in München. Nach dem Vorfall mit dem Motorschirmflieger der Umweltschutzorganisation Greenpeace kündigte die Polizei an, die Sicherheit am Boden und in der Luft zu verstärken. So kreisten am Nachmittag zwei Polizeihubschrauber im Bereich des Stadions.



