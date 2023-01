Sturz nach leichtem Foul: Bayerischem Fußballer (22) droht Lähmung

Ein 22-jähriger Fußballspieler der DJK/SV Herrnsberg (Landkreis Roth) stürzte nach einem leichten Foul so unglücklich, dass nun die Lähmung droht. Das berichtet der Donaukurier.



Wenn Felix Hackner an diesem Sonntag 23 Jahre alt wird, dann hat er wenig zu feiern. Der junge Mann aus Herrnsberg bangt um seine Gesundheit, hofft, dass ihm die Ärzte des Querschnittzentrums im Krankenhaus Rummelsberg helfen können.



Nach einem Zweikampf stürzte der junge Mann derart unglücklich auf den Hinterkopf, dass die Halswirbelsäule betroffen war und nun die Lähmung droht. "Es war ein ganz leichtes Foul", sagt Hackner, sein Gegenspieler könne nichts dafür, "es tut mir für ihn richtig leid". Endgültig sei die Diagnose noch lange nicht, sagt Felix Hackner, er versprüht Zuversicht. "Es gibt immer Chancen, man kann ja nicht reinschauen." Er werde alles dafür tun, dass es wieder wird, so der durchtrainierte Mann, ein gelernter Schreiner.

