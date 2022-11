Sturm "Sabine": Schulfrei an Schulen in Niederbayern und Oberbayern

Der Mega-Sturm "Sabine" kommt auch auf die Region zu. Deshalb findet in den meisten Schulen im Verbreitungsgebiet der Passauer Neuen Presse und ihrer Heimatausgaben am Montag kein Schulunterricht statt. −Symbolbild: dpa

Der Mega-Sturm "Sabine" kommt auch auf die Region zu. Deshalb findet an den Schulen in Niederbayern und Oberbayern am Montag kein Schulunterricht statt.



Das Kultusministerium hat am Sonntag informiert, dass in Oberbayern und Niederbayern kein Unterricht stattfindet. Auch in Regensburg Stadt und Landkreis findet am Montag kein Unterricht statt.



Hier finden Sie eine Liste mit den Schulausfällen in Niederbayern und eine Liste mit den Schulausfällen in Oberbayern.



Alle Schularten sind betroffen.

− kse





