Stufenweise Eröffnung für Landesgartenschau geplant

−Foto: DK

Die Landesgartenschau in Ingolstadt soll stufenweise eröffnet werden. So jedenfalls sieht es der Plan vor, den Gartenschaugeschäftsführer Maximilian Heyland vorstellte.



Wie der Donaukurier berichtet, soll am bisher geplanten Eröffnungstermin 21. April festgehalten werden. Das Gelände soll dann für Spaziergänge zugänglich sein. In einer zweiten Stufe soll dann zumindest die Außengastronomie auf dem Gelände Gäste bewirten dürfen und in einer dritten Stufe sollen schließlich Veranstaltungen möglich sein. Allerdings ist noch völlig offen, wann die Schritte zwei und drei erfolgen können.



Ebenso offen ist, wieviele Menschen beim ersten Öffnungsschritt gleichzeitig das Gelände betreten können. Dafür gibt es noch kein abgesichertes Hygienekonzept; auch hier hängt nahezu alles von den jeweils geltenden Corona-Vorgaben des Bundes und des Landes Bayern ab.