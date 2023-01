Stromnetzbetreiber beklagen mangelnde Förderung des Netzausbaus

„Der Netzausbau wird nicht vergleichbar mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert“, sagte eine Sprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Amprion der Mediengruppe Bayern. −Symbolbild: dpa

Von Mareike Kürschner

Die deutschen Stromnetzbetreiber haben die mangelnde Förderung des Netzausbaus beklagt.









„Der Netzausbau wird nicht vergleichbar mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert“, sagte eine Sprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Amprion der Mediengruppe Bayern. „Derzeit droht hier ein Auseinanderfallen der Ausbaugeschwindigkeit zwischen Anlagen und Netzen.“ Die Klimaschutzziele würden nur erreicht, „wenn wir neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch den Ausbau der zum Transport des grünen Stroms notwendigen Netzinfrastruktur deutlich beschleunigen“, erklärte auch eine Sprecherin des Betreibers 50Hertz.



Fokus auf Erdverkabelung in der Kritik



Insbesondere der Fokus beim Netzausbau auf die Erdverkabelung steht in der Kritik der Betreiber: „Die Übertragungsnetzbetreiber haben die Erfahrung gemacht, dass Erdverkabelung nicht automatisch zur Beschleunigung eines Ausbauvorhabens beiträgt.“ Mit dem Bau von Erdkabeln entstünden „neue Betroffenheiten und neue Interessenlagen“, sagte die Amprion-Sprecherin. Erdkabel seien „mindestens sechsmal teurer im Vergleich zum Freileitungsbau“, kritisierte eine Sprecherin des Netzbetreibers Tennet.



Auch in der Lebensdauer gebe es deutliche Nachteile: „Freileitungen sind für etwa 80 Jahre ausgelegt, während bei Erdkabeln erste Komponenten bereits nach 40 Jahren ausgetauscht werden müssen.“ Deutschland hat mit 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW vier Übertragungsnetzbetreiber, die die Infrastruktur der überregionalen Stromnetze betreiben.