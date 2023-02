Streit um Passwort: 17-Jähriger verletzt Bruder (15) mit Messer

−Foto: PNP

Ein Streit zwischen zwei Brüdern ist am Dienstag im oberösterreichischen Wels eskaliert. Ein 17-Jähriger soll seinen Bruder (15) mit einem Messer verletzt haben - wegen eines Passworts.



Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass es zwischen zwei Brüdern im Alter von 17 Jahren und 15 Jahren zu einem Streit kam. Grund dafür dürfte laut Polizei gewesen sein, dass der 15-Jährige seinem Bruder ein Passwort nicht verraten wollte. Der 17-Jährige steht nach Angaben der Polizei im Verdacht, seinen Bruder mit einem Küchenmesser im Brustbereich verletzt zu haben. Die Polizei spricht von einer "absichtlich schweren Körperverletzung".



Der Verletzte konnte aus der Wohnung flüchten und fand bei seiner Nachbarin Hilfe. Der beschuldigte Bruder wurde festgenommen. Er hat ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot erhalten. Der 17-Jährige zeigte sich geständig, heißt es. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Linz an.

