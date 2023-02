Streit um Booster-Impfung: Das sagt der Regensburger Infektiologe Salzberger

Die Drittimpfung für alle - daran glaubt der Regensburger Infektiologe Prof. Bernd Salzberger. −Symbolbild: dpa

Über die dritte Corona-Impfung ist eine Debatte entbrannt: Stiko, Gesundheitsministerium und Ärztevertreter werden sich über das Vorgehen nicht einig. Wir haben mit dem Regensburger Infektiologen Prof. Bernd Salzberger über das Thema gesprochen.









Die dritte Corona-Impfung, auch "Booster-Impfung" genannt, wird derzeit von der Ständigen Impfkommission "Stiko" nur bestimmten Gruppen empfohlen - so zum Beispiel Menschen über 70 oder Pflegenden. Das Gesundheitsministerium wiederum twitterte am Samstag, dass generell jeder in Deutschland bereits jetzt ein Anrecht auf eine Booster-Impfung hat.



Ärztevertreter sind mit dieser Erwartungshaltung nicht einverstanden."Wir sind verärgert, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Erwartungen schürt, Booster-Impfungen seien für alle möglich", sagte das Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands, Armin Beck, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Hausärzte folgen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, und diese empfiehlt aktuell Drittimpfungen nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen."



Das sagt der Regensburger Experte



Prof. Bernd Salzberger sieht die Boosterimpfung als wichtigen Baustein im Kampf gegen die Corona-Krise an. Die Altersgrenze für die Drittimpfung ist in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gewählt - das schwankt zwischen 60 Jahren beispielsweise in Israel und 70 Jahren in Deutschland, erklärt Salzberger auf Nachfrage der PNP. Und erläutert: "Klar ist, bei den Älteren geht der Schutz schneller zurück und die Gefahr für Komplikationen ist ja ebenfalls höher. D.h. die dritte Impfung sollte zuerst in den Risikogruppen erfolgen. Ich gehe aber davon aus, dass letztlich allen eine dritte Impfung empfohlen wird."



Aber was ist nach der dritten Impfung? Wird dann womöglich eine vierte nötig? "Die Antwort auf diese Frage kann nur ein Hellseher geben - wir werden sehen, wie stabil der Schutz nach einer dritten Impfung wird und dann werden wir das entscheiden können", so der Infektiologe.

