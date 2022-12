Streit um Bezahlung einer Prostituierten eskaliert

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. −Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Die Bezahlung einer Prostituierten hat im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte sich zunächst ein 18-Jähriger mit einer 23 Jahre alten Escort-Dame nicht über die erbrachten Leitungen und den Preis einigen.



Der 29 Jahre alte Begleiter der Frau habe sich schließlich eingemischt. Er verpasste dem 18-Jährigen den Angaben zufolge einen Faustschlag. Danach sei zwischen beiden Männer eine Schlägerei auf offener Straße entstanden. Zeugen verständigten die Polizei.



Die Beamten fanden bei dem 29-Jährigen und der aus Leipzig stammenden Prostituierten ein verbotenes Messer sowie mehrere Betäubungsmittel in Form von Tabletten. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Freitagabend nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergehen nach dem Betäubungs- und Waffengesetz.



