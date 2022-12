Straubing-Bogen: Virusvarianten breiten sich aus - Bald wohl 200er-Inzidenz

Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Straubing-Bogen (Stand: 19.3.2021). −Grafik: Landratsamt

Die Ausbreitung von als ansteckender geltenden Varianten des Coronavirus ist auch im Landkreis Straubing-Bogen spürbar. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass der Inzidenzwert bald deutlich steigen wird.



Nach 57 neu gemeldeten positiven Tests auf SARS-CoV-2 am Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Straubing-Bogen bei 176 (laut Robert-Koch-Institut, Stand Freitag, 0 Uhr). In 44 Fällen gab es nach Angaben des Landratsamtes den Nachweis einer Mutationsvariante, auch eine weitere Schule im Landkreis sei betroffen



"Mittlerweile macht sich die Verbreitung von Virusvarianten in der Region auch in den entsprechenden Zahlen der Infizierten sowie in den Ausbrüchen deutlich bemerkbar. Bei anhaltender ähnlicher Infektionsdynamik ist in absehbarer Zeit ein Erreichen von beispielsweise der 200er-Inzidenzmarke im Landkreis zu erwarten", so das Gesundheitsamt zur gegenwärtigen Situation.



Wirtschaftsförderung appelliert an Unternehmen



Nachdem Landrat Josef Laumer in der Vorwoche bereits die Bevölkerung eindringlich gebeten hat, Vorsicht walten zu lassen und sich an die geltenden Bestimmungen und Hygieneregeln zu halten, hat auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kontakt zu den Unternehmen und Betrieben im Landkreis aufgenommen, um auch diese noch einmal für Hygienekonzepte zu sensibilisieren.



In den Landkreis-Kliniken befinden sich laut Landratsamt drei Personen auf den Intensivstationen mit einer Covid-19-Erkrankung in Behandlung (Stand Donnerstag).



Erstimpfungen in Stadt und Landkreis wurden bisher knapp 13.600 durchgeführt (Stand Donnerstagabend, durch einige ausgefallene Impfungen wegen des AstraZeneca-Stopps liegt die Zahl etwas niedriger als zunächst angenommen), hinzu kommen mehr als 6300 Zweitimpfungen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen in Stadt und Landkreis liegt damit bei 9,1 Prozent, die Impfquote bei den Zweitimpfungen bei rund 4,3 Prozent.

− cav