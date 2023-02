Strafanzeige gegen BJV-Präsidenten: Umfeld spricht von „Regime der Angst“

Vordergründig ging es nur um ein paar mitgebrachte Brezen, die Ernst-Ulrich Wittmann, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, im Oktober bei den internationalen Jagd- und Schützentagen in Neuburg-Grünau am Stand der Landfrauen kredenzt hatte. Was danach folgte, beschäftigt nun die Kriminalpolizei. Beschuldigt sind der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), Ernst Weidenbusch, und sein Beisitzer Robert Pollner - wegen Bedrohung und Beleidigung.

