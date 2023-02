Stoiber widerspricht Söder: CSU hat weiter das Potenzial für 50 + X

Die Zweifel des bayerischen Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, ob die CSU jemals wieder eine absolute Mehrheit erreichen kann, will sein politischer Ziehvater Edmund Stoiber so nicht gelten lassen.









"Es stimmt, Umfragen sehen uns derzeit nur bei 36 oder 37 Prozent. Aber wenn ich genauer hinsehe, sehe ich nach wie vor das Potenzial für eine absolute Mehrheit", sagte Stoiber im Interview mit der PNP.



Zur Begründung führte Stoiber an, dass in den Umfragen auch gefragt werde, ob sich die Menschen "grundsätzlich vorstellen könnten, überhaupt die CSU zu wählen. Mehr als die Hälfte der Menschen kann das. Das ist unser Potenzial", so Stoiber. "Wie weit dieses Potenzial ausgeschöpft werden kann, ist freilich eine andere Frage", räumte er ein.