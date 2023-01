Stichtagsabfrage: So viele Schüler in Bayern wurden positiv auf Corona getestet

−Symbolbild: dpa

Wie viele Corona-Infektionen gab es zuletzt an Bayerns Schulen? Diese Zahl konnte das Kultusministerium mangels Erhebung von belastbaren Daten nicht nennen. Allerdings gibt es eine andere Zahl, die einen Anhaltspunkt liefert.



Das Ergebnis einer Stichtagsabfrage zur Zahl der positiven Selbsttestergebnisse an den weiterführenden Schulen vom 22. September: Von insgesamt 638.852 gemeldeten Selbsttests an diesem Tag waren 189 positiv - und damit 0,03 Prozent. Zudem könne man den vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten entnehmen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den einschlägigen Altersgruppen im Vergleich zur ersten Schulwoche rückläufig sei.









Corona-Maskenpflicht in Bayern wird für Schüler gelockert







Unterdessen wird die Corona-Maskenpflicht in Bayern gelockert: Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Das wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zufolge endet die Maskenpflicht am 4. Oktober auch im Sportunterricht. Förmlich beschlossen werden soll dies vom Kabinett am Donnerstag.

− dpa/ce