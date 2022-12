Steinmeier eröffnet 100. Mozartfest in Würzburg

Bernd Sibler (r, CSU) und seine Frau (r) empfangen Frank-Walter Steinmeier und seine Frau. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa

Zur Eröffnung des wohl ältesten Mozartfestes in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Wichtigkeit von Mozart und seiner Musik in schwierigen Zeiten erinnert. "Gerade im Jubiläumsjahr wünsche ich mir und uns, dass Mozart uns wieder die Ohren öffne und die Herzen", sagte Steinmeier anlässlich der Hundertjahrfeier am Freitag in Würzburg.



Für den Festmonat bis zum 27. Juni 2021 haben die Veranstalter Dutzende Konzerte geplant. Neben Musik gibt es Veranstaltungen und Ausstellungen aus der Bildenden Kunst, Literatur und Architektur. "In der Jubiläumssaison stecken drei Jahre intensivster Arbeit", sagte Intendantin Evelyn Meining. Das Klassikfestival fand erstmals im Jahr 1921 statt.



Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) vertrat am Freitag Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Schirmherr des Festivals ist. Sibler sagte: "Dass wir heute einen Neustart für Kunst und Kultur erleben dürfen, das freut uns alle." Mozart sei die ideale Brücke in die Normalität zurück.



