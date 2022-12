Steigende Flüchtlingszahlen, volle Ankerzentren: So ist die Lage in der Region

Wegen immer mehr Meldungen über illegale Einreisen nach Bayern will sich auch die CSU-Landtagsfraktion der ihrer Tagung im Kloster Banz mit dem Thema beschäftigen. Es sickerte durch, dass sich die Flüchtlingsunterkünfte in Bayern wieder füllen – und zwar explizit nicht mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, sondern mit Asylbewerbern aus anderen Regionen. Unsere Zeitung hat sich bei den Regierungen von Ober- und Niederbayern nach der aktuellen Lage in den Ankerzentren erkundigt.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?