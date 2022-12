Spritpreise bedrohen Existenz: Unternehmer aus der Region rufen zu Demo auf

Die Preisexplosion an den Tankstellen ist nicht nur für Privatpersonen ein großes Problem. Zwei Unternehmen aus Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) rufen nun für Samstag zur Demonstration auf.









Für Unternehmen wie die Dullinger Kies GmbH oder für Haselböck Transporte aus Eichendorf sind die hohen Spritpreise eine Frage der Existenz. "Wenn das so weiter geht, werden wir dieses Jahr nicht überleben", sagen Josef Dullinger und Matthias Haselböck sorgenvoll.



Beide wollen am Samstag mit einer angemeldeten Demo auf die Notlage ihrer Branche aufmerksam machen. Am Samstag, 19. März, um 9 Uhr, startet die Demonstration auf dem Firmengelände in Eichendorf. Die Fahrt geht nach Plattling (Landkreis Deggendorf) und weiter nach Deggendorf zum Volksfestplatz. "Es kann jeder mitmachen, egal ob mit seinem Lkw, als Landwirt oder einfach nur jene, die es sich bald nicht mehr leisten können zu tanken."