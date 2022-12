Sprengstoff-Drohung in Ingolstadt - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Foto: Boris Roessler/dpa

Am späten Freitagnachmittag ist der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord eine verdächtige Person vor dem Baumarkt Am Hochfeld gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte.



Ein Mann würde, teils in russischer Sprache, laut umherschreien und zu verstehen geben, dass er Granaten im Rucksack mit sich führe, um sich umzubringen. Weiterhin sollen die Worte "Alluah Akbar" gefallen sein, so lautete die Mitteilung bei der Notrufannahme um 17.48 Uhr, so die Polizei.



Ein Großaufgebot an polizeilichen Einsatzkräften rückte aus, um die Lage zu verifizieren. Bereits beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung konnte ein tatverdächtiger Mann vor dem Eingang des Baumarktes widerstandslos festgenommen und anschließend zur Polizeiinspektion Ingolstadt verbracht werden. Der von ihm zuvor am Boden abgestellte Rucksack wurde von alarmierten Kräften der Technischen Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamtes nach sprengstoffverdächtigen Gegenständen überprüft. Im Rucksack des Tatverdächtigen befanden sich laut Beamten keinerlei Sprengmittel oder anderweitige gefährliche Gegenstände.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm noch am Abend die Sachbearbeitung. Auf Antrag des Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige heute wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Ingolstadt vorgeführt. Gegen den 33-jährigen ukrainischen Staatsbürger wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

PNP