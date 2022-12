SPD-Spitze stellt Schröder Ultimatum für Postenverzicht

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (r) und der russische Präsident Wladimir Putin begrüßen sich am 08.09.2005 in Berlin. −Foto: dpa/Archiv

Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken haben den früheren Parteichef und Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Brief ultimativ dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen.









Lesen Sie dazu auch:

- SPD-Ortsverein aus dem Bayerwald will Rauswurf von Schröder beantragen



Man erwarte eine "zeitnahe" Antwort, sagte Klingbeil am Donnerstag auf einer gemeinsamen digitalen Pressekonferenz mit Esken nach einer Sitzung des Parteivorstands. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Sollte Schröder der Aufforderung, die bereits am vergangenen Samstag erfolgt sei, nicht nachkommen, werde man über das weitere Vorgehen beraten.



Schröder sei "komplett isoliert in der Sozialdemokratie", sagte Klingbeil. Im Parteivorstand gebe es niemanden mehr, der Schröders Verhalten "auch nur ansatzweise gutheißt oder rechtfertigt".



Langjähriger Freund von Wladimir Putin



Konkret geht es um Schröders Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Der frühere Kanzler steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Er gilt als langjähriger Freund von Präsident Wladimir Putin, der vergangene Woche einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.



Schröder ist mit seiner Haltung zu Russland immer mehr isoliert. So kündigten ihm vier Mitarbeiter seines Büros. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) forderte den früheren Kanzler auf, entweder auf die Funktionen in russischen Staatskonzernen zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft aufzugeben.



In der SPD gibt es einen ersten Antrag auf Parteiausschluss Schröders, den der Ortsverein Heidelberg gestellt hat. Das Schiedsverfahren werde vom Unterbezirk Hannover durchgeführt, sagte Klingbeil.

− dpa