SPD-Politikerin Filiz Cetin hat große Pläne

SPD-Politikerin Filiz Cetin will im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Landrätin werden. −Foto: SPD

Erst vor einem Jahr hat sie den Landkreis Landshut verlassen – und nun tritt die SPD-Politikerin Filiz Cetin als Landratskandidatin in ihrer neuen Heimat Bad Tölz-Wolfratshausen an. "Ich will hier Landrätin werden", sagt die 43-Jährige zum Wochenblatt. "Mir liegt es einfach im Blut, mich für Menschen einzusetzen, ihnen zu helfen und etwas zu bewegen."



Aus diesem Grund habe sie – nach einem halben Jahr Eingewöhnungszeit in Bad Tölz – entschieden, sich wieder politisch zu engagieren. Filiz Cetin: "Es hat einfach wieder angefangen zu kribbeln. Ohne Politik habe ich mich nicht ganz wohlgefühlt. Als ich den Kontakt zur SPD hier vor Ort gesucht habe, habe ich gesehen, dass Personen, die sich einsetzen, gefragt sind."



Die erfahrene Kommunalpolitikerin – sie war 2014 auf Anhieb in den Essenbacher Gemeinderat und Landshuter Kreistag eingezogen, als erste Politikerin im Kreistag mit Migrationshintergrund überhaupt – setzt ihre Schwerpunkte unter anderem auf den Ausbau der Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, Gleichstellung und aktiven Bürgerdialog.

"Ich bin bereit für die Kommunalwahl", sagt die Alleinerziehende, die Mutter eines 16-jährigen Sohnes ist. Dass sie erst kurz in ihrem neuen Schaffenskreis ist, sieht sie positiv: "Ich muss mir meine Meinung bilden und mit den Leuten reden. Zudem kann ich völlig vorurteilsfrei an die Wahl herangehen und meine Entscheidungen immer rein sachlich und völlig ungezwungen treffen.



Die 43-Jährige rechne sich gute Chancen aus, "da es sich um eine Persönlichkeitswahl handelt. Und da gibt es immer wieder Überraschungen! Man muss sich kennenlernen – und ich habe ein ehrliches Interesse an Menschen. Ich gehe mit dem Ziel ,Stichwahl‘ ins Rennen!" Hierbei will die Deutsch-Türkin Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) und CSU-Kandidat Anton Demmel überflügeln. Dass sie das Zeug dazu hat, ist man sich bei der Tölzer SPD sicher. Kreisvorsitzender Wolfgang Werner: "Endlich haben auch wir einmal Glück! Mit Filiz Cetin haben wir eine Kommunalpolitikerin in unserem Team, die nicht nur ihr Handwerk versteht, sondern auch viel Charisma besitzt. Mit Filiz spielen wir auf Sieg. Wir wollen ins Finale einziehen!"