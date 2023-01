SPD-Chef Walter-Borjans für schnelle Gespräche mit Grünen und FDP

Für zügige Gespräche mit Grünen und FDP spricht sich Norbert Walter-Borjans aus, der Co-Vorsitzende der SPD. Klar sei dabei, dass der Auftrag zur Regierungsbildung bei der SPD liege.



"Wir wollen schnell handeln, ohne etwas zu überstürzen. Wir haben den klaren Auftrag, eine Regierung unter Führung eines Kanzlers Olaf Scholz zu bilden", sagte Walter-Borjans der Passauer Neuen Presse. "Die Gewinne und Verluste bei der Bundestagswahl zeigen auch, wer diesen Auftrag nicht hat", erklärte er in Richtung der Union. Die Wählerinnen und Wähler hätten dies "glasklar entschieden".



Zur Schuldenbremse erklärte Walter-Borjans, dass für die SPD klar sei, dass keine Vollbremsung bei dringend nötigen Investitionen in die Zukunft hingelegt werden dürfen. Man müsse ausloten, wie man die Schuldenbremse so nutzen könne, dass sie nicht zur Investitionsbremse werde. Weil eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Änderung der Schuldenbremse nicht in Sicht sei, "sollten wir uns in Koalitionsgesprächen auf das Machbare konzentrieren".

