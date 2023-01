Sonderausstellung im Jahr 2023 würdigt bayerisch-tschechische Geschichte

Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg wurde von bayerischer und tschechischer Seite die Absichtserklärung zur Sonderausstellung unterzeichnet. Mit dabei der Kulturminister Antonin Stanek (links), Museumsdirektor Richard Loibl (2.v.r.) und der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (r.). −Foto: Tobias Ehrmeier

Mal eben nach Tschechien fahren, um sich die Landschaft oder die schönen Städte Pilsen und Prag anzusehen. So selbstverständlich wie heute war das nicht immer. Fast 30 Jahre ist es her, dass der Eiserne Vorhang, der die ost- und westeuropäischen Staaten über Jahrzehnte hinweg trennte, fiel. Durch den Wegfall dieser Barriere wurden zwei Regionen wiedervereint, deren gemeinsame Geschichte Jahrhunderte weit zurückreicht. Die Rede ist dabei von Bayern und Böhmen, die politisch, wie auch kulturell schon immer eng miteinander verbunden waren.



Dieser langen gemeinsamen Geschichte, soll nun erneut mit einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Landesausstellung gedacht werden. Dabei ist das Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg einer der zentralen Veranstaltungsorte. Der Grundstein für diese Sonderausstellung wurde am Mittwoch, 26. Juni, bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung durch den bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler und den tschechischen Kulturminister Antonin Stanek in Regensburg gelegt.



Die für das Jahr 2023 geplante gemeinsame Ausstellung zum Thema Barock sei ein "Meilenstein in der tschechisch-bayerischen kulturellen Zusammenarbeit", freute sich Antonin Stanek bei der Unterzeichnung. Er betrachte zudem die Beziehungen zum bayerischen Nachbarn als außergewöhnlich und ist froh, dass diese "nach Jahren der Stagnation nun eine ganz neue Dynamik erfahren".



Auch der bayerische Kunstminister Bernd Sibler zeigte sich stolz angesichts der geplanten Ausstellung. Für ihn sei eine gute Beziehung zu den tschechischen Nachbarn besonders wichtig, da er selbst aus dem niederbayerischen Grenzraum komme. So habe er den Eisernen Vorhang und seine Auswirkungen noch selbst erlebt. Ihm ist wichtig, dass die "Arbeit der bayerisch-tschechischen Partnerschaft dabei zum Herzensprojekt der Menschen wird", so Sibler.



Regionalen Konzept mit weiteren Schauplätzen



Besonders gut gewählt für diesen Hintergrund ist dabei das Thema des grenzübergreifenden Kulturprojekts. So gab es in der Epoche des Barock (circa 1600 bis 1770) einen regen Austausch zwischen Bayern und Böhmen, vor allem in den Bereichen Musik und Kunst. Zudem sei laut Sibler die geplante Kombination von zentralen Ausstellungsorten und weiterer Schauplätze in der Region eine Chance für die bilaterale Zusammenarbeit, denn die bayerisch-tschechische Freundschaft beschränke sich schließlich nicht nur auf Metropolen. Mit dem regionalen Konzept "machen wir unsere Geschichte und die Schönheit der barocken Kultur einem breiten Besucherkreis zugänglich", betonte Sibler die Absicht hinter der Planung.



Zum Abschluss der Unterzeichnung bemerkte Sibler etwas pathetisch: "In diesem Museum der Bayerischen Geschichte machen wir heute ein klein wenig Geschichte." Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung, können sich nun alle Beteiligten daran machen, dass die vielversprechende tschechisch-bayerische Landesausstellung im Jahr 2023 auch ein voller Erfolg wird.