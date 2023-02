"Sommerliches Zwischenhoch" soll die Region erwärmen

−Symbolbild: dpa

Ein "sommerliches Zwischenhoch" soll ab Mitte kommender Woche Nieder- und Oberbayern erwärmen. Das sagt der Meteorologe Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst voraus.



Noch bis zum Wochenende wird davon aber "recht wenig zu spüren" sein, sagt Wolz. Ein "kleines Durchschnaufen" in all dem Regen werde es zwar Samstagvormittag geben, lang hält das aber nicht an. Dann soll es wieder "kräftig regnen", heißt es.



Am Mittwoch kommende Woche aber "sind wir zwischen zwei Tiefdruckgebieten" und dürfen uns deshalb auf "deutlich sonnigeres Wetter" freuen. Hochsommerliche Temperaturen sollen dann Nieder- und Oberbayern erwärmen. Auf bis zu 28 Grad steigt das Thermometer.



Wie lange die Freude anhält, kann Wolz noch nicht voraussagen. "Die Temperaturen bleiben dann ein bisschen im hochsommerlichen Bereich. Eine Hitzewelle ist aber etwas anderes", erklärt Wolz.