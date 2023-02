Söder und Huml zu Frisuren in Zeiten von Corona

Markus Söder. −Foto: dpa

In Zeiten von Corona und geschlossener Friseursalons haben auch Politiker zunehmend ein haariges Problem. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht es da nicht anders: "Ich gebe offen zu, ich hätte dringend einen Haarschnitt nötig", sagte er dem Bayerischen Rundfunk (Bayern3) am Samstag.



Dabei scheint der CSU-Mann wenig Vertrauen in die Haarschneidekünste in seinem Umfeld zu haben. Es sei ihm schon familiär angeboten worden, "man könne doch mal was machen". Er habe sich aber gedacht, das mache er jetzt mal nicht. "Ich vertraue auch eher dem Handwerk selbst, als irgendwelchen Hobbyfriseuren."



Seine Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagte dem Sender, sie sei in den vergangenen Wochen auch nicht zum Friseur gegangen. "Und wenn ich manche meiner Kollegen anschaue, hab ich den Eindruck, dass es ähnlich war. Es gibt auch einige, bei denen zuhause Hand angelegt wurde."

− dpa