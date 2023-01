Söder und Blume im Video: So reagiert die CSU auf die Maskenaffäre

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l, CSU) und CSU-Generalsekretär Markus Blume. −Foto: Sven Hoppe/dpa

Nach dem schweren Imageschaden für die Partei durch die Maskenaffäre hat der CSU-Vorstand am Freitag über ein schärferes Regelwerk für Mandatsträger beraten.



Bereits am vergangenen Sonntag hatten CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume den neuen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Demnach müssen etwa alle amtierenden und alle künftigen Mandatsträger "volle Transparenz" bei ihren Nebeneinkünften gewähren und diese Partei und Parlamenten offenlegen. Bei Führungsaufgaben für die CSU in Parlamenten sollen gewerbsmäßige Nebentätigkeiten zudem künftig untersagt werden.



Hintergrund für die härtere Gangart sind die jüngst bekannt gewordenen Korruptionsermittlungen gegen CSU-Politiker wie den ehemaligen bayerischen Justizminister und Landtagsabgeordneten Alfred Sauter. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzmasken durch den Staat.

− dpa





Über die Ergebnisse der Beratungen vom Freitag haben Söder und Blume in einer Pressekonferenz informiert. Hier sehen Sie diese in voller Länger im Video: