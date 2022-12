Söder: Osterferien bleiben, über Wissensergänzung sprechen

Markus Söder (CSU) nimmt an einer Pressekonferenz teil. −Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Nach der umstrittenen Streichung der Faschingsferien hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Verkürzung der Osterferien noch einmal ausgeschlossen. Zu weiteren Ferien - zu Pfingsten oder im Sommer - äußerte er sich in einer Regierungserklärung am Freitag im Landtag nicht. Söder zufolge müsse aber im Laufe des Jahres überlegt werden, ob und wie das Wissen der Schüler vielleicht ergänzt und verbessert werden könne.



Zudem kündigte Söder an, gemeinsam mit dem Kultusminister über "ein Angebot" für Schüler in Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 100 überlegen zu wollen. In solchen Regionen ist bislang - auch laut dem neuen Kabinettsbeschluss - ausschließlich Distanzunterricht möglich.



