Söder meldet sich zurück: Negativer Corona-Test zum Osterfest

"Heute kann ich Ostern mit meiner Familie feiern und wieder unter Menschen", schreibt Markus Söder am Ostersonntag in den sozialen Netzwerken. −Screenshot: Facebook

Drei bunt gefärbte Ostereier und ein negativer Corona-Schnelltest: Dieses Foto hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Ostersonntag in den sozialen Netzwerken geteilt.









"Mein Ostergeschenk ist, dass ich Corona sehr gut überstanden habe und die ganze Zeit kaum Symptome hatte", schreibt er dazu. "Heute kann ich Ostern mit meiner Familie feiern und wieder unter Menschen. Danke für die netten Genesungswünsche."



Der Ministerpräsident hatte am 9. April in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. In der Kommentarspalte freuen sich die Nutzer nun über Söders Genesung und teilen zahlreiche Osterwünsche. Und auf Instagram schreibt ein Nutzer: "Der König ist an Ostern auferstanden!"

− tka