Söder kündigt Maskenpflicht auch unter 2G-Bedingungen an

Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen soll in Bayern künftig auch überall dort eine Maskenpflicht gelten, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag vor einer Klausur seines Kabinetts in München an. Die 2G-Regel erlaubt damit künftig nicht mehr, dort auf Masken komplett zu verzichten.



© dpa-infocom, dpa:211114-99-994482/3