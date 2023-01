Söder: Konsequenzen aus Schritt halten sich für Bayern in Grenzen

Trotz 180-Grad-Wende zur "Osterruhe" sieht Markus Söder keine großen Auswirkungen auf die bayerischen Corona-Maßnahmen.



Dass die Kanzlerin die fünftägige "Osterruhe" von Gründonnerstag bis Ostermontag aus rechtlichen Gründen zurückgenommen habe, und zwar "frühzeitig", das sei "richtig" und nötige ihm "großen Respekt" ab, befand Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch im Landtag. Da die weiß-blauen Corona-Maßnahmen ein "konsequentes Profil" hätten und sich Bayern bei steigenden Infektionszahlen an die "Notbremse" halte, hielten sich die Konsequenzen aus dem Schritt der Kanzlerin in Grenzen.



Im Landtag musste sich Söder nach seiner Corona-Regierungserklärung am Mittwoch dennoch erhebliche Kritik anhören – sogar vom Koalitionspartner, den Freien Wählern. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann beklagte, die Staatsregierung trage dazu bei, dass "Vertrauen verspielt" werde, eine heftige Abrechnung kam von FDP-Fraktionschef Martin Hagen.

