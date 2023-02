So will Söder die Corona-Regeln in Bayern verschärfen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. −Foto: dpa

Am Mittwoch berät das Bayerische Kabinett über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Vorfeld hat Ministerpräsident Markus Söder schon deutlich gemacht, dass es strengere Regeln geben soll.









"Die Wahrheit ist: Die Krankenhäuser laufen voll", betonte Söder bereits am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands. Deshalb solle man eine Regionalisierung der bisher nur landesweit existierenden Krankenhaus-Ampel durchsetzen. So könnten Landkreise - wie bereits in Südostbayern teilweise geschehen - auf regionaler Ebene reagieren. In einem Interview mit der Bild am Sonntag hat Söder die Vorschläge nun konkretisiert.



Maskenpflicht an Schulen soll wieder kommen



So hätte neben der Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems die Sicherung der Schule oberste Priorität. Damit dies weiter gewährleistet werde, "werden wir nach den Herbstferien wieder die Maskenpflicht in den Schulen einführen", sagt Söder. Das sei "der beste Schutz". Zudem sollen in Hotspots die Sicherheitsstufen hochgesetzt werden. "Wo heute die 3-G-Regeln gelten, stellen wir auf 3-G plus um. Das bedeutet: Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder mit gültigem aktuellen PCR-Test", sagte Söder der Bams. "Wo diese 3-G plus heute schon gelten, stellen wir auf 2-G, also geimpft oder genesen, um."



Neuer Bund-Länder-Gipfel gefordert



Söder fordert zudem einen neuen Bund-Länder-Gipfel. "Die Ampel-Parteien müssen sich mit den Ländern beraten", sagte Söder. "Angela Merkel hätte die Länder nie einfach mit einer Vorgabe überrascht, sondern hätte darüber mit ihnen geredet."

