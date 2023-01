So viele Vollzeitbeschäftigte verdienen in der Region unter 2000 Euro

Über zwei Millionen Menschen in Deutschland verdienen trotz Vollzeitbeschäftigung weniger als 2000 Euro brutto im Monat - das wurde kürzlich bekannt. Die PNP analysierte die Zahlen für die Region - mit überraschendem Ergebnis.



Insgesamt verfügten Ende 2020 in Deutschland laut Statistik der Arbeitsagentur rund 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte nur über ein Entgelt von weniger als 2000 Euro im Monat. Das sind im Bundesdurchschnitt rund 12 Prozent der 21,5 Millionen Vollzeitbeschäftigten. Der Wert hat aber eine statistische Unschärfe, die auch Menschen in der Entgeltklasse unter 1000 Euro einstuft, obwohl dies laut Mindestlohn eigentlich nicht sein kann.



Einen aussagekräftigeren Wert liefert daher die Anzahl der Personen in der Entgeltklasse zwischen 1000 und 2000 Euro. Deren Anteil liegt bundesweit bei 2,3 Millionen Menschen und damit rund 10,8 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten. In der Region schwankt der Anteil der Personen in dieser Entgeltklasse stark - von 6,7 Prozent im Landkreis Dingolfing-Landau bis 14,8 Prozent im Berchtesgadener Land.

