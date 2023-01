So verändert Corona die Bruttoverdienste in Bayern

−Symbolbild: Patrick Pleul

Die Corona-Pandemie hat sich auf die Bruttoverdienste in Bayern ausgewirkt. Wegen Kurzarbeit sind diese Ende 2020 um durchschnittlich 0,9 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal.





Nach Berechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik haben vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Bayern im vierten Quartal 2020 durchschnittlich 4224 Euro brutto im Monat verdient (ohne Sonderzahlungen). Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mitteilt, betrug die bezahlte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt 38,1 Stunden.



Gastgewerbe stark von Kurzarbeit betroffen



Zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen bestanden teilweise deutliche Unterschiede. Während Vollzeitbeschäftigte im Bereich der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen durchschnittlich 5780 Euro brutto verdient haben, lag der Bruttoverdienst in dem von der Corona-Pandemie stark betroffenen Gastgewerbe bei 1770 Euro.



Einen überdurchschnittlichen Bruttomonatsverdienst haben Vollzeitbeschäftigte im für Bayerns Wirtschaft bedeutsamen verarbeitenden Gewerbe bekommen – 4393 Euro. Im dazugehörigen Wirtschaftszweig "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" haben Vollzeitbeschäftigte zum Jahresende durchschnittlich 5241 Euro brutto pro Monat verdient.



Insgesamt sind die Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der Vollzeitbeschäftigten in Bayern im vierten Quartal 2020 um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Verdiensteinbußen sind im produzierenden Gewerbe mit -1,8 Prozent deutlich stärker ausgefallen als im Dienstleistungsbereich mit -0,4 Prozent. Im Vergleich zum dritten Quartal 2020 (-1,8 Prozent) war der Rückgang der Bruttomonatsverdienste im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich um 0,9 Prozentpunkte geringer.



Hohe Verdiensteinbußen in der Luftfahrt



Die höchsten Verdiensteinbußen hat die Luftfahrt. Grund dafür sei der starke Einsatz von Kurzarbeit. Ganze 41,5 Prozent ist der Verdienst weniger geworden. Auch in den Wirtschaftszweigen "Beherbergung" (-36,8 Prozent), "Gastronomie" (-27,9 Prozent), "Spiel-, Wett- und Lotteriewesen" (-26,8 Prozent) sowie "Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen" (-24,5 Prozent) hat das Bayerische Landesamt für Statistik im Vergleich zum Vorjahr besonders große Verdiensteinbußen verzeichnet. Auch in diesen Branchen wurde deutlich weniger gearbeitet - und viele Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt.



Die bezahlte Wochenarbeitszeit – gemessen am Index der bezahlten Stunden der Vollzeitbeschäftigten – habe sich gegenüber dem vierten Quartal 2019 um durchschnittlich 3,1 Prozent verringert. Der größte Rückgang der Arbeitszeit war in der Beherbergung mit -40 Prozent festzustellen.