So sollen die Impfungen gegen das Coronavirus ab Sonntag ablaufen

Eine Bundeswehrsoldatin hat gestern als Statistin mit Rollator am Testlauf im Berliner Corona-Impfzentrum in Treptow teilgenommen. −Foto: dpa

Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist endlich auch in Europa zugelassen und am Samstag in der Region angekommen. Doch wie kommt der Impfstoff vom Hersteller in die Oberarmmuskeln der Bayern?



Am Samstag waren die ersten 9750 Impfdosen im Freistaat angekommen, aus Sorge vor Sabotage oder Anschlägen unter Polizeischutz. Von den zentralen Lagerorten Erlangen und München aus wurde der Impfstoff regional auf die 99 Impfzentren verteilt. Für jede der 96 Kreisverwaltungsbehörden jeweils etwa 100 Dosen bereit, lediglich in München sind es 250. Die wichtigsten Fragen zum Impfstart am Sonntag:



Wann startet das Impfen gegen das Coronavirus in Bayern?



Am Sonntag geht es los. Gesundheitsministerin Melanie Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek kommen zum Auftakt der Impfungen am Vormittag in eine Seniorenresidenz in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck.



Das in Deutschland für Impfangelegenheiten zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte am Dienstag die ersten Chargen des Vakzins freigegeben. Zunächst werden in Bayern 9750 Impfdosen zur Verfügung stehen. Am 29. Dezember kommen weitere 97.000 Dosen an. Am 31. Dezember werden 107.000 Impfdosen erwartet. So soll es dann im Januar wöchentlich weitergehen.



Wo wird als erstes geimpft?



In den ersten Tagen wird das Impfen weitestgehend in Alten- und Pflegeheimen stattfinden sowie in Krankenhäusern für deren Personal. Neben Heimbewohnern gehören auch die Bediensteten der Heime sowie Angehörige der Gesundheitsberufe, die etwa in Intensivstationen und Notaufnahmen tätig sind, zu den Ersten. Mobile Teams werden aus den Impfzentren ausrücken und die Impfungen vor Ort in den Einrichtungen vornehmen.



Und was ist mit den über 80-Jährigen, die zu Hause wohnen?



Sie gehören ebenfalls zur ersten Gruppe, kommen aber in den meisten Gegenden Bayerns erst im Januar zum Zuge. Die Landesregierung will diese Gruppe von Personen nach dem Jahreswechsel per Brief anschreiben und mit Informationen versorgen, wie und wo sie sich melden können, sagte Ministeriumssprecher Marcus da Gloria Martins. Eine Online-Plattform werde ebenfalls in den kommenden Tagen aktiv geschaltet. Martins gab aber zu bedenken, dass nicht jeder Rentner über 80 Jahren in der Lage ist, eine Online-Anmeldung durchzuführen. Deshalb werden in den einzelnen Landkreisen zusätzlich Telefon-Hotlines geschaltet. Einige Landkreise wollen versuchen, auch schon vom 27. Dezember an einige Termine frei in den Impfzentren zu vergeben. Allerdings hänge alles von der Frage ab, wie viel Impfstoff geliefert werde.



Nach welchem Verfahren wird der Impfstoff in Bayern verteilt?



Diese Frage ist noch offen. Es werde zumindest für die ersten beiden Lieferungen einen Verteilschlüssel geben, der wohl entsprechend der Bevölkerungszahl, möglicherweise auch nach dem Altersdurchschnitt der jeweiligen Bevölkerung und nach der Dichte von Pflegeheimen gestaltet sein dürfte. Die Impfdosen werden zunächst in bundesweit 40 Verteilzentren in Spezialtiefkühlschränken bei minus 70 Grad Celsius deponiert – die Orte sind aus Angst vor Anschlägen genauso geheim wie der Name des Logistikunternehmens, das den Impfstoff dann – angeblich unter Polizeischutz – in die 100 Impfzentren überall im Freistaat bringt. Dort können die Fläschchen dann noch eine begrenzte Zeit in normalen Medizinkühlschränken lagern, bevor sie verbraucht werden müssen.



Warum wird anfangs nicht mehr Impfstoff an die Impfzentren ausgeliefert?



Die Bundesregierung verteilt den Impfstoff entsprechend dem Bevölkerungsanteil an die Bundesländer. Am Anfang stehen nicht mehr als die knapp 10.000 Dosen für Bayern zur Verfügung. In den vergangenen Tagen waren Gerüchte über eine Bestell-Panne im Bundesgesundheitsministerium aufgekommen. Dies ist jedoch nicht bestätigt.



Wann wird ganz Bayern geimpft sein?



Vermutlich werden sich nicht alle Menschen impfen lassen und eine Impfpflicht wird es nach Aussagen aus der Politik keinesfalls geben. Aber die Prognosen gehen derzeit davon aus, dass Ende 2021 jeder, der das möchte, eine Impfung erhalten haben wird. Das setzt aber voraus, dass der Impfstoff in der bestellten Menge auch geliefert wird – nicht nur der jetzt zugelassene von Biontech/Pfizer, sondern auch der des Herstellers Moderna, der bisher noch keine Zulassung in der Europäischen Union hat.

− lby/dpa