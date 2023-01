So soll sich Bevölkerung in Nieder- und Oberbayern entwickeln

In Niederbayern wird das Durchschnittsalter bis zum Jahr 2039 um 2,7 Jahre auf 46,9 Jahre ansteigen. −F.: Bayerisches Landesamt für Statistik

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat eine regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2039 vorgestellt.



Das Durchschnittsalter im Freistaat steigt bis zum Jahr 2039 um zwei Jahre auf 45,9 Jahre. In größeren Städten und den angrenzenden Landkreisen ist ein Bevölkerungswachstum zu erwarten. Zu diesen Ergebnissen kommt die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik, die am Dienstag in Fürth vorgestellt wurde.



Die Einwohnerzahl Bayerns werde im Jahr 2039 bei 13,55 Millionen liegen - um knapp 424.000 (3,2 Prozent) höher als Ende 2019. Wie das Landesamt mitteilte, dürfte sich die demografische Entwicklung regional jedoch unterscheiden: Während größere Städte und angrenzende Landkreise ein überdurchschnittliches Wachstum zu verzeichnen haben, werden die Bevölkerungszahlen in ländlichen Gebieten trotz anhaltender Wanderungsgewinne, also einem positiven Saldo aus Zu- und Fortzügen, eher stagnieren oder zurückgehen.



Trends zu Geburten, Sterbefällen und Wanderungen



Die Vorausberechnung zeige, wie sich die Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird, wenn die bisherigen Trends zu Geburten, Sterbefällen und Wanderungen anhalten. Ausnahmeereignisse wie die Corona-Pandemie und der darauf zurückzuführende deutlich reduzierte Auslandswanderungssaldo im Jahr 2020 haben vor allem kurzfristig einen mitunter starken Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung – der auch in der Vorausberechnung berücksichtigt worden sei –, werden aber auf lange Sicht die seit Jahren bestehenden Trends nicht ändern: Der demografische Wandel werde in den nächsten Jahren auch in Bayern immer deutlicher zu spüren sein.



Die Vizepräsidentin des Bayerischen Landesamts für Statistik, Anna Staudhammer, betonte die Bedeutung der regionalisierten Vorausberechnung für die Planungen von Staat, Kommunen und Wirtschaft: "Die der Vorausberechnung zugrundeliegende Bevölkerungsstatistik bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Veränderungen wie die zurückgegangenen Wanderungsbewegungen während der Corona-Pandemie zeitnah sichtbar zu machen. Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie wichtig solche aktuellen Statistiken auch außerhalb der Bevölkerungsfortschreibung sind."



Pandemiebedingt gedämpfte Entwicklung



Auf Regierungsbezirksebene werde die Bevölkerungsentwicklung differenziert verlaufen. Nach der pandemiebedingt gedämpften Entwicklung im Jahr 2020 werden die Wanderungsgewinne und damit auch die Einwohnerzahlen wieder stärker zunehmen und bis zum Jahr 2022 auf 13,20 Millionen Einwohner ansteigen. Danach werde sich das Wachstum stetig verlangsamen, so dass die Bevölkerung von 2023 bis 2039 um durchschnittlich 20000 Personen jährlich wachse.



Eine deutliche Entwicklung sei beim Blick auf die Altersgruppen erkennbar. Die Gruppe der Personen von 45 bis unter 65 Jahren sei derzeit mit ca. 3,84 Millionen Personen besetzt. Das bedeute für die Altersgruppe der 65-jährigen und Älteren deutliche Zuwächse in den kommenden 20 Jahren. Die im Jahr 2019 noch 2,7 Millionen Personen große Altersgruppe werde um 886000 Personen auf dann 3,58 Millionen anwachsen und damit bis 2039 einen Zuwachs von fast 33 Prozent verzeichnen.



NIEDERBAYERN

In Niederbayern sei vor allem für die Stadt und den Landkreis Landshut ein deutlicher Bevölkerungszuwachs sowie für den Regierungsbezirk insgesamt eine steigende Bevölkerungszahl vorausberechnet worden. Aufgrund der hohen Wanderungsgewinne der vergangenen Jahre habe Niederbayern einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können, der sich in Zukunft voraussichtlich fortsetzen werde. Es sei eine Zunahme um vier Prozent (etwa 49.000 Einwohner) zu erwarten (2019: 1,24 Millionen; 2039: 1,29 Millionen). Diese werde vor allem von der Stadt Landshut (+10,1 Prozent) und dem umliegenden Landkreis Landshut (+9,7 Prozent) getragen. Für die drei Landkreise Deggendorf (-0,1 Prozent), Freyung-Grafenau (-2,8 Prozent) und Regen (-3,1 Prozent) sei eine stabile bzw. moderat rückläufige Bevölkerungsentwicklung zu erwarten.



Der Landkreis Freyung-Grafenau werde mit einem Plus von 3,7 Jahren den stärksten Anstieg des Durchschnittsalters in Bayern und zugleich im Jahr 2039 das höchste Durchschnittsalter (49,4 Jahre) in Niederbayern zu verzeichnen haben. Das jüngste Durchschnittsalter Niederbayerns werde mit dann 45,0 Jahren die kreisfreie Stadt Passau aufweisen (+1,5 Jahre). In Niederbayern insgesamt werde das Durchschnittsalter um 2,7 Jahre, auf 46,9 Jahre, ansteigen.



OBERBAYERN

Für Oberbayern sei ein deutliches Bevölkerungswachstum zu erwarten, das insbesondere in den Landkreisen Ebersberg (+11,5 Prozent) und Dachau (+10,8 Prozent) überdurchschnittlich hoch ausfallen werde. Oberbayern wies am 31. Dezember 2019 über 4,7 Millionen Einwohner auf. Das Landesamt für Statistik erwarte, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2039 um rund 312.000 auf 5,02 Millionen Einwohner erhöhen werde. Diese nochmalige Steigerung um 6,6 Prozent beruhe nahezu vollständig auf einem Wanderungsgewinn.



Die Metropolregion München werde auch in Zukunft eine Sogwirkung entfalten. So werde die Landeshauptstadt 2039 fast 1,60 Millionen Einwohner haben, rund 115000 Personen mehr als 2019.



Das Durchschnittsalter Oberbayerns werde um etwas mehr als eineinhalb Jahre auf 44,7 Jahre ansteigen. Der außerordentlich hohe Geburtenüberschuss der Stadt München werde bis zum Jahr 2039 zum bayernweit niedrigsten Durchschnittsalter von 42,5 Jahren (+0,9 Jahre gegenüber 2019) führen. Das höchste Durchschnittsalter in Oberbayern werde mit 48,2 Jahren (+1,8 Jahre) der Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufweisen.

− pnp/lby