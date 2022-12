So leicht können Pfunde purzeln

Viele bunte Sorten Gemüse und Obst bereichern den Speiseplan beim Essen nach der klassischen Ernährungspyramide. Das Schöne daran: es gibt keine Verbote. −Fotos: Adobe Stock/privat

Heute geht’s los mit der Frühjahrskur: Lang ersehnt von vielen, die während des Corona-Lockdowns einige Pfunde zugenommen haben und sie bis zum Start in die Freiluftsaison wieder loswerden möchten.



Alle Beiträge aus der Frühjahrskur finden Sie hier auf unserer Sonderseite.



Eine ideale Abnehm-Möglichkeit – den Speiseplan nach der klassischen Ernährungspyramide – stellt im ersten Teil der Frühjahrskur Diplom-Oecotrophologin Christine Krebs vor.



Haben Sie – wie so viele andere auch – die Zeit des Lockdowns genutzt, neue Rezepte auszuprobieren, Kuchen zu backen und es sich zumindest kulinarisch gutgehen zu lassen? Und die Folgen sitzen nun auf Hüften, Po und Oberschenkeln? Abhilfe kann hier ein Speiseplan nach der klassischen Ernährungspyramide schaffen, denn die Freiheit, sich sein Essen selbst zusammenstellen zu können, das sowohl den Alltagsrhythmus als auch individuelle Vorlieben berücksichtigt, schätzen viele. Ein Speiseplan, bei dem es keine starren Regeln gibt.



Ein Speiseplan ohne starre Regeln oder Verbote



"Die Ernährungspyramide lässt Flexibilität zu und verzichtet auf Verbote, deshalb bietet sie eine ideale Möglichkeit, das Abnehmen zu unterstützen", weiß Christine Krebs. Die Oecotrophologin führt seit 25 Jahren ihre Praxis für Ernährungsberatung in Weichering (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen).



Kurz gesagt verdeutlicht die Ernährungspyramide über sechs unterschiedliche Segmente, wie viele Portionen der einzelnen Lebensmittelgruppen – wie zum Beispiel Getreide, Obst und Gemüse oder Milchprodukte – eingeplant werden können, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Je mehr Portionsbausteine es sind, desto höher sollte der Anteil dieser Lebensmittel am täglichen Speiseplan sein.



Gemüse und Obst als Basis der Ernährung



"Grundsätzlich muss vorneweg gesagt werden, dass der Mensch nur dann abnimmt, wenn er eine negative Energiebilanz hat. Das heißt, man muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als der Körper Energie verbraucht. Für den Körper ist es egal, in welcher Art er die Kalorien bekommt. So liefern 100 Gramm Schweinebraten und ein Kilo Gurken etwa gleich viele Kalorien. Wer also beim Abnehmen nicht hungern möchte, sollte sich für eine geringe Kaloriendichte im Essen entscheiden."



Während auf der untersten Stufe ungesüßte Getränke stehen, folgt auf Stufe zwei Gemüse und Obst als Basis. "Das sind die Lebensmittel, von denen man am meisten essen sollte. Am besten fünfmal eine Handportion oder aber mindestens 500 bis 600 Gramm pro Tag. Auf der dritten Ebene finden sich Lebensmittel, die meist als Beilage gegessen werden, wie Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis oder Nudeln", erklärt die Expertin und fügt hinzu, dass auf Stufe vier tierische Lebensmittel wie Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Fisch und Eier folgen. "Hier gibt es drei Portionen Milch oder Milchprodukte und eine Portion Fleisch, Wurst, Fisch oder Ei. Empfehlenswert wäre, eventuell zwei bis dreimal Fleisch, ein- bis zweimal Fisch und auch ein bis zwei vegetarische Gerichte in seinen Speiseplan einzubauen."



Bei Brotzeiten Quark oder Käse als Alternative zu Wurst



Sie rät zudem, bei Brotzeiten nicht jeden Tag Wurst zu essen, sondern als Alternative Milchprodukte zu sich zu nehmen. Auf Stufe fünf der sich nach oben verjüngenden Pyramide folgen die Fette. Sowohl tierische Fette wie Brotaufstriche und Butter als auch Pflanzenöle. "Hier ändern sich aber die Mengenangaben, man spricht nicht mehr von Handportionen wie bei Gemüse und Obst, sondern von Esslöffeln. Für beide Fette stehen jeweils eine Portion von ein bis zwei Esslöffeln zur Verfügung. Doch hier muss beachtet werden, dass ein Esslöffel mit etwa zehn Gramm Fett bereits auf 100 Kalorien kommt."



An der Spitze der Pyramide stehen Genussportionen



An der Spitze stehen Süßigkeiten, Pommes, Chips oder stark gesüßte Lebensmittel mit einer kleinen Handportion. "Für diese Genussportionen gilt: Wer sie achtsam und bewusst isst, hat mehr davon", rät die 51-Jährige, die auch die Rezepte auf der zweiten Seite zusammengestellt hat.



Christine Krebs steht am Montag, 1. März, von 10 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 08450/924714 für Fragen zur Verfügung und bietet ab 17. März einen Online-Abnehmkurs an. Anmeldung unter ernaehrung@t-online.de