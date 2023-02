So haben sich die Corona-Inzidenzen in der Region verändert

−Symbolbild: dpa

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiterhin. Auch in den meisten Regionen in Südostbayern ist der Wert am Sonntag leicht angestiegen.



Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über vier Wochen. Lag sie laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag noch bei 19,4, liegt sie am Sonntag bereits bei einem Wert von 22,6.



Die höchste Inzidenz meldet das RKI mit 47,2 nach wie vor für das Berchtesgadener Land. Damit ist sie erneut gestiegen (Freitag: 41,5). Eine Region in Südostbayern bewegt sich nahe der "Nuller"-Inzidenz: Am niedrigsten ist der Wert nämlich nach wie vor im Landkreis Passau. Nach einem leichten Anstieg am Freitag meldet das RKI dort am Sonntag wieder den Wert von 1,6.







Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.







Übersicht der Inzidenzwerte der Region:



Unter 50: Landkreis Berchtesgadener Land (47,2)



Unter 25: Landkreise Deggendorf (13,4), Traunstein (11,3), Dingolfing-Landau (21,7), Straubing-Bogen (20,8), Altötting (11,7), Kelheim (7,3), Rottal-Inn (16,5), Regen (28,4), Rosenheim (12,2) und Regensburg (12,4); Städte Regensburg (28,7) und Straubing (16,7)



Unter 10: Landkreise Landshut (8,2), Mühldorf am Inn (8,6), Städte Rosenheim (7,9) und Landshut (8,2).



Unter 5: Landkreise Freyung-Grafenau (2,6) und Passau (1,6) sowie Stadt Passau (3,8).

− pnp