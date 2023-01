So ging der Mord-Prozess gegen Dominik R. am Freitag weiter

Hat Dominik R. seine 20-jährige Ex-Freundin Lisa H. im Streit erstochen oder heimtückisch während sie schlief? Darum geht es auch an diesem Freitag vor dem Deggendorfer Landgericht.









Der Prozess um die Bluttat in Freyung aus dem Jahr 2016 wird jetzt neu aufgerollt, weil zwei Freunde von R. offenbar beim ersten Prozess eine Falschaussage gemacht hatten. Sie sollen am 10. Mai erneut befragt werden. Zunächst war der heute 28-jährige Dominik R. in Passau wegen Totschlags zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt geht es in Deggendorf um Mord.



Am ersten Verhandlungstag am vergangenen Dienstag sagten die Eltern des Opfers aus. An diesem Freitag wird die Mutter des Täters in den Zeugenstand gerufen. Als sie den Saal betritt, dreht Dominik R. sich kurz um und beobachtet sie.