Siegsdorfer Mammut-Entdecker und Tochter ermordet: Das sagen Bürgermeister und Nachbarn

So still und klammheimlich wie Bernhard von Bredow vor rund vier Jahren mit Tochter Loreena den Heimatort Siegsdorf verlassen hat, so brachial traf dort nun die Nachricht von ihrer Ermordung im fernen Paraguay ein.



"Das Verbrechen ist schon brutal, dass betrifft einen. Das Mädchen ist bei uns zur Schule gegangen und der ein oder andere kennt sie noch", versichert Bürgermeister Thomas Kamm.



Wie erst jetzt bekannt geworden ist, wurden der zumindest in Fachkreisen weltberühmte von Bredow (62) und seine 14-jährige Tochter bereits am 22. Oktober in ihrem noch nicht komplett fertiggestellten Haus im Stadtteil Areguá im Großraum Asuncion unweit des "Lago Ypacarai" Opfer eines Überfalls. Während die Ermittler von einem Raubmord ausgehen, erklärten einige Nachbarn gegenüber lokalen Medien, dass es sich wegen der Art der Gewalt auch um eine gezielte Racheaktion gehandelt haben könnte.

