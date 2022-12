Sicherheitslage durch Taliban in Deutschland "nicht unmittelbar" verschärft

−Foto: Rahmat Gul/AP/dpa

Der renommierte Terrorismusforscher Peter H. Neumann vom Londoner King’s College sieht bislang keine gravierende Verschärfung der Sicherheitslage in Deutschland als Folge der Taliban-Machtübernahme in Afghanistan.



Eine entsprechende Frage der PNP beantwortete Neumann, der dem Zukunftsteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) angehört, mit "nicht unmittelbar". Er könne sich zwar vorstellen, dass sich Einzeltäter durch die jüngsten Vorgänge angestachelt fühlten. "Insofern gibt es eine leicht erhöhte terroristische Gefahr", erläuterte er. "Kurzfristig sehe ich aber noch nicht, dass aus Afghanistan heraus terroristische Anschläge koordiniert werden – das passiert momentan noch nicht".



Was die deutsche Sicherheitspolitik im Allgemeinen angeht, benötige die seiner Auffassung nach "einen Koordinierungsmechanismus", um ressortübergreifende Antworten auf vielschichtige Herausforderungen in der Welt geben zu können. Daher unterstützt Neumann den Vorschlag Laschets für einen nationalen Sicherheitsrat ganz ausdrücklich. "Wir brauchen eine moderne, realistische Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss", fordert er. Um die zu verwirklichen, ist der Wissenschaftler im Grundsatz willens, in die Politik zu wechseln.



Neumann bereit, politische Verantwortung zu übernehmen



Wenn Laschet Bundeskanzler werde, "und ich unterstütze ihn ja hierbei, dann bin ich durchaus bereit, politische Verantwortung zu übernehmen", sagte er. "Da wurde aber bislang noch nicht besprochen, um welche Positionen, Funktionen es da gehen könnte", stellte er klar. Erst einmal müsse die Union stärkste Kraft im Lande werden. "Aber prinzipiell bin ich bereit, politische Verantwortung zu übernehmen", wiederholte er.

− pnp