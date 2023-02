Shopping-Center müssen warten: Neuregelungen angekündigt

Wenige Geschäfte in Einkaufszentren – hier die Passauer Stadtgalerie – dürfen geöffnet haben, zum Beispiel Apotheken oder Buchhändler. Elektro- oder Bekleidungsmärkte müssen warten. −Foto: Jäger

Bayerns Einkaufs-Tempel werden zumindest noch in dieser Woche nur zum Teil geöffnete Läden wie Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Buchhandlungen oder Optiker haben. Läden mit Bekleidung oder Elektrogeräten in den Passagen, Zentren oder Outlets bleiben zu. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin von Bayerns Gesundheitsministerium auf eine entsprechende PNP-Anfrage.



Demnach könnten nach "derzeit geltendem Recht", wie es in der schriftlichen Antwort heißt, "Ladengeschäfte in Einkaufszentren nicht von der erweiterten Öffnungsmöglichkeit im Rahmen der 800 Quadratmeter Gebrauch machen". Als Grund wird angegeben, dass sich die Begrenzung "auf das gesamte Einkaufszentrum" bezieht, also die komplette Fläche, nicht auf die einzelner Läden. Zu dieser Fläche würden dann laut Ministerium auch die bereits geöffneten Geschäfte zählen.



Auf diese Regelung hat auch das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg keinen Einfluss: Es hatte einem Herrenbekleidungsgeschäft im Donau-Einkaufszentrum Regensburg Recht gegeben, der seinen Laden öffnen wollte. Doch es wurde mittlerweile gegen das Urteil Beschwerde eingelegt, erklärt das Gesundheitsministerium gestern. Das bedeutet: "Die aktuelle Regelung gilt weiter." Somit bleibt weiterhin unklar, ob Läden in den Einkaufszentren vielleicht dann nächste Woche öffnen dürfen.

− ek