Senior prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 84 Jahre alter Mann ist bei Lichtenfels in Oberfranken gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Senior war am frühen Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dann in der Böschung gegen den Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Trotz eines Notarzt-Einsatzes starb der Mann noch vor Ort an seinen Verletzungen. Ein Sachverständiger sollte gemeinsam mit der Polizei die genaue Unfallursache klären. Die Straße war am Abend komplett gesperrt.



