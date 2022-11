Seltene Mutation: Kein-Ohr-Hase in Oberbayern geboren

Hasi-Kein-Ohr kam vor einigen Wochen im Landkreis Rosenheim zur Welt. −Foto: News5

Kein-Ohr-Hasen kennen wir alle aus dem Kinofilm von Til Schweiger. Doch im oberbayerischen Söchtenau (Landkreis Rosenheim) wurde nun ein echter Hase ohne Ohren geboren. Genauer gesagt ein Zwergkaninchen, das - wie könnte es auch anders sein - auf den Namen Hasi-Kein-Ohr hört. "Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht sie sei ein Meerschweinchen, weil sie keine Ohren hat", erzählt Hasenmama Kerstin Seebald.



Seit drei Wochen lebt Hasi-Kein-Ohr, die auf einem Bauernhof in Seebalds Nachbarschaft geboren ist, nun bei ihr und ihrem Mann Uwe. "Ich wollte Hasi, ihre Mama und ihren Bruder erst gar nicht haben. Als ich sie aber meinen Söhnen gezeigt habe, haben die gesagt, Mama die müsse n wir behalten", sagt Seebald. Seitdem hoppelt Hasi über Seebalds Balkon.



Aber warum hat Hasi-Kein-Ohr nun keine Ohren und dazu auch noch keinen Schwanz? Kerstin Seebald hat da einen Verdacht: "In dem Stall hat auch ein Meerschweinchen gelebt. Ich dachte schon, Hasis Mama hat sich mit dem gepaart, aber das geht natürlich nicht." Dass Hasi-Kein-Ohr ohne Ohren geboren wurde, ist wohl schlicht und einfach ein Zufall. "Solche Mutationen treten sehr selten auf, das ist eine lustige Laune der Natur", erklärt Kleintiermediziner Peter Scabell von der Tierklinik Oberhaching.



Immerhin: Hasi-Kein-Ohr fühlt sich bei den Seebalds pudelwohl und ist - bis auf die Tatsache, dass er nicht hören kann - kerngesund. Hasenmama Kerstin und Uwe sind mittlerweile richtig stolz auf ihr besonderes Kaninchen. "Früher kannte ich Hasen nur vom Essen. Wenn es so weitergeht mit Kein-Ohr-Hasi, werde ich jetzt noch Vegetarier. Hasen werde ich auf jeden Fall nicht mehr essen", sagt Uwe Seebald grinsend. "Echte Hasen brauchen eben keine Ohren", ergänzt Karin Seebald frei nach dem Film Keinohrhasen.

− News5