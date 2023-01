Sechsjähriger wagt Tandemflug im Chiemgau

Mit Pilot Ulrich Kittelberger wagte sich der sechsjährige Bastian aus Stammham in die Luft. Foto: Kittelberger

Der sechsjährige Bastian aus Stammham im Landkreis Eichstätt hat sich einen besonderen Traum erfüllt: Er ist an der Hochries im Chiemgau abgehoben – bei einem Tandemflug. Immerhin, Kinder, die sich das in diesem Alter zutrauen, gibt es nicht viele, wie Pilot Ulrich Kittelberger kurz nach der Landung verrät.



"Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein..." Es sind nicht erst die Liedzeilen von Reinhard Mey, die den Traum vom Fliegen populär machten. Im Gegenteil. Ihn gibt es, so lange es Menschen gibt. Denken wir nur an Dädalus und Ikarus aus der antiken Mythologie. Nicht viel anders geht es wohl Kindern, wenn sie den Vögeln am Himmel zuschauen.



Und nicht viel anders erging es dem sechsjährigen Bastian aus dem Landkreis Eichstätt: Der Erstklässler hat bei einem Ausflug in die Berge mit seiner Taufpatin Gleitschirmflieger beobachtet. Damals reifte in dem Buben der Entschluss, dieses Abenteuer einmal zu wagen. Jetzt war er "schwer" genug, denn etwa 30 Kilo sollte ein Passagier schon auf die Waage bringen.



Sehen Sie hier den Tandemflug im Video:







Der Termin stand und in Samerberg, an der Sesselbahn auf die Hochries – ein fast 1600 Meter hoher Berg am Nordrand der westlichen Chiemgauer Alpen – warteten Gabi und Ulrich Kittelberger, von "Flug-Erlebnis Chiemgau", mit denen Bastian und seine Patin Pia an diesem Samstag starten sollten. Bei herrlicher Sicht. "Bei uns spürt man die Luft und den Fahrtwind", freut sich Gabi Kittelberger. "Man sitzt nicht in einer Glaskanzel oder hat Blech unterm Hintern", nein, man sei "wirklich frei".



Landschaft in Spielzeuggröße



Eingeschnallt in den Sitz, mit Sonnenbrille ausgestattet, ließ sich Bastian von seinem Piloten Ulrich Kittelberger einweisen. "Und, kann man da runterfallen?", fragte der Junge. Kittelberger beruhigte: "Ich habe das schon so oft gemacht." Mit ein paar großen Schritten ging es los in die Luft. "Cool" war das, sagte Bastian nach der Landung. Nicht nur, dass die Landschaft in Spielzeuggröße unter ihm lag. Auch das Gefühl sei "einfach gut" gewesen. Sogar einen Bussard haben die beiden von oben beim Fliegen entdeckt. Freie Sicht kilometerweit. "Einen besseren Tag hättet ihr euch nicht aussuchen können", sagt Gabi Kittelberger. Sie weiß auch, dass beim Tandemfliegen Start und Landung etwas schwieriger sind als beim Allein-Start:"Der Pilot muss die Bewegungen des Passagiers mitbeachten." Außerdem sei ein Tandemschirm nicht ganz so wendig und etwas träger. Kittelberger, die seit 1993 selber fliegt, zieht den Vergleich zwischen einem Auto und einem Bus im Straßenverkehr. "Natürlich hat der Pilot eine große Verantwortung und fliegt daher mit Sicherheit mit noch mehr Weitsicht", betont sie.



Die perfekte Jahreszeit?



Gibt es eine perfekte Jahreszeit zum Fliegen? "Bei uns am Samerberg oder am Chiemsee sind die Monate April bis Ende Oktober sehr gut gebucht", gibt Kittelberger Auskunft. Im Winter sei eher wenig los. "Ab 14 Jahre haben wir einige Gäste im Jahr, ab und zu auch Zehnjährige", verrät sie. Darunter, das sei eher selten: "Das hat jeder Tandempilot im Jahr vielleicht ein oder zwei Mal." Manchmal seien die Eltern aufgeregter als die Kinder, "ab und zu haben aber auch die Kinder sehr viel Respekt".



"Ich will das wieder machen"



Und wie war das bei Bastian? "Ich war dolle aufgeregt", verrät er ein paar Tage nach seinem ersten Flug. Aber bei seinem Piloten habe er sich wohl gefühlt. Und außerdem habe er selbst lenken dürfen! "Da muss man an zwei Seilen ziehen", die geben die Richtung vor. Nur, das mit der Landung, das sei am Ende nicht so schön gewesen, weil: "Ich wäre gerne noch in der Luft geblieben." Daher ist Bastian davon überzeugt: "Ich will das wieder machen." Und seine Patin hat sich gleich einmal erkundigt, wo man in das Fliegenlernen einsteigen kann. Für’s Tandemfliegen braucht es übrigens einen Pilotenschein mit A- und B-Lizenz. Nach einem Jahr mit B-Lizenz darf man mit der Ausbildung zum Tandempiloten beginnen, die mit einer Prüfung endet.

