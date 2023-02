Sechs Fragen und Antworten rund um Yoga

Yoga ist für Menschen jedes Alters geeignet. −Foto: Pixabay

Während des Lockdowns hat Yoga in vielen Wohnzimmern Einzug gehalten. Wir haben einen Mediziner zu den Vorzügen befragt.



Stephan Ehler, Leiter des Zentrums für Sportmedizin im Klinikum Ingolstadt und Facharzt für Orthopädie sowie Unfallchirurgie, erklärt, wieso diese Entwicklung positiv ist und weshalb Yoga die Fitness verbessert. Ehler ist Experte für unterschiedliche Sportarten – er betreut zum Beispiel Triathleten, das Nachwuchsleistungszentrum der Fußballer des FC Ingolstadt und einen Weltmeister mit 22 Titeln im Kick- und Thaiboxen.



Herr Ehler, wie wirkt Yoga auf den Menschen?

Stephan Ehler: Yoga hat auf den Körper eine stabilisierende, entspannende und regenerative Wirkung. Durch regelmäßige Yoga-Übungen kann es zur Verbesserung der Mobilität und Flexibilität kommen, weiter auch zu einer Kraftsteigerung und Stabilität, insbesondere im Haltungsapparat. Nicht zu unterschätzen ist die entspannende Wirkung der Yoga-Übungen, die Menschen, die in psychisch und körperlich belastenden Strukturen leben, einen Ausgleich bieten kann.



Ist Yoga der Schlüssel zur Entspannung?

Ehler: Es wirkt sowohl auf den Geist als auch den Körper. Die Yoga-Praxis führt zu einer ganzheitlichen Entspannung. Yoga bietet ein wirksames Gegengewicht zu schnellem Lebenswandel und zu Stress.



Oft wird Yoga als Sport aufgrund dieser entspannenden Wirkung belächelt: Weshalb kann Yoga trotzdem die Fitness verbessern?

Ehler: Yoga führt bei regelmäßiger Ausübung am gesamten Muskel-Skelett-Apparat zu einer Steigerung der Flexibilität und gleichzeitig zu einer verbesserten Stabilität. Wer den Begriff Yoga in die aktuelle Zeit übersetzen möchte, könnte den Ausdruck "functional training oder bodyweight training" wählen, da es sich bei Yoga um ein Training mit dem eigenen Körpergewicht handelt. Wobei ein solcher Begriff aber die entspannende und ausgleichende Wirkung außer Acht lässt.



Wenn Yoga doch intensiver ist, als häufig angenommen, können es dann nur Trainierte ausüben?

Ehler: Yoga ist für jeden geeignet – für alle Altersstufen und Fitnesslevel. "Wer atmen kann, kann auch Yoga", könnte man überspitzt formulieren. Zum Erlernen dieser Sportart sollte aber auf professionelle Trainer oder Yogalehrer zurückgegriffen werden, weil es um Feinheiten in den Bewegungen geht. Besitzt jemand zum Beispiel künstlichen Gelenkersatz oder leidet an schwerwiegenden internistischen Erkrankungen, sollte im Vorfeld ein Sportmediziner konsultiert werden.



Sie bringen Yoga mit der Atmung in Verbindung. Weshalb?

Ehler: Körperbewegungen werden durch bewusstes Atmen fließender, intensiver und langsamer. Die Atmung ist wesentlicher Teil der entspannenden Wirkung.



Wie viel Yoga ist nötig, um einen Effekt zu spüren?

Ehler: Um den Einstieg ins Yoga zu meistern, sollten Anfänger mindestens zweimal pro Wochen trainieren. Umso tiefer man in die Materie Yoga einsteigt, desto mehr merkt man, dass es täglich Möglichkeiten gibt, Yoga-Techniken anzuwenden.



Die Fragen stellte Laura Schabenberger