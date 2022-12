Schwertransporter bleibt auf A3 stecken: Hoher Schaden

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. −Foto: Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein von der Straße abgekommener Schwertransporter hat auf der Autobahn 3 in Richtung Nürnberg im Berufsverkehr für Staus gesorgt. Der Transporter habe am Donnerstagmorgen Fahrbahnteiler im Bereich einer Baustelle mitgerissen und sei darin stecken geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei den Fahrbahnteilern handelte es sich demnach um Betonschutzwände.



Der Verkehr hinter der Unfallstelle in der Nähe von Rüdenhausen im Landkreis Kitzingen staute sich. Teilweise war nur eine Spur nach Angaben der Polizei befahrbar. Die Bergung des Schwertransportes sollte bis in die späten Abendstunden dauern.



Auf dem Lkw seien Maschinenteile geladen gewesen. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der 47 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund eine halbe Million Euro.



