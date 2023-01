Schweinsteiger: Unter Klinsmann fast zu Inter gewechselt

Der frühere Fußballer Bastian Schweinsteiger lacht. −Foto: Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Bastian Schweinsteiger hätte den FC Bayern München 2008 beinahe verlassen und wäre zu Inter Mailand gewechselt. "Meine Koffer waren schon gepackt nach Mailand. Jürgen Klinsmann war Trainer, und der FC Bayern München wollte einen anderen Spieler, der Alexander Hleb hieß", berichtete der Fußball-Weltmeister von 2014 am Sonntagabend in der ARD. Der Belarusse Hleb sei allerdings doch zum FC Barcelona gegangen, "dadurch bin ich bei Bayern München geblieben", sagte Schweinsteiger (37).



Anschließend gewann der Mittelfeldspieler noch zahlreiche Titel mit den Münchnern, unter anderem 2013 die Champions League. Er verließ die Bayern zwei Jahre nach dem Triumph in der Königsklasse, wechselte zu Manchester United und beendete seine Karriere vor zwei Jahren bei Chicago Fire.



© dpa-infocom, dpa:211010-99-550136/3