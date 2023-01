Schweinsteiger lobt Sané: Hilft Bayern und Nationalteam sehr

Deutschlands Leroy Sané (r) und Rumäniens Vlad Chiriches kämpfen um den Ball. −Foto: Foto: Marcus Brandt/dpa

Bastian Schweinsteiger sieht Hansi Flick und Julian Nagelsmann als wichtige Faktoren für den Leistungsaufschwung bei Nationalspieler Leroy Sané. "Sie haben eingefordert, genau wie Mitspieler von ihm, dass er auch den Weg nach hinten finden muss und defensiv leisten muss. Und das hat man gesehen", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 am Sonntagabend als Experte in der ARD.



Es sei etwas anderes, wenn der neue Bundestrainer Flick oder Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann mit Sané reden würden, als wenn dies Pep Guardiola bei dessen Ex-Club Manchester City getan hatte. "Gerade die Stärke von Hansi liegt in der Kommunikation", betonte Schweinsteiger. Der 25 Jahre alte Sané habe schon immer außerordentliche offensive Fähigkeiten gehabt, könne beispielsweise zwei Gegenspieler binden. "Er muss es aber zeigen, diese Körpersprache, diesen Einsatz", sagte Schweinsteiger. "Er ist in den Rhythmus reingekommen und hilft beiden Mannschaften sehr."



