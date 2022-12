Schulstart in Bayern und Corona-Krise: Das hat das Kabinett beraten

Gesundheitsminister Klaus Holetschek. −Archivbild: Sven Hoppe/dpa

Nach sechs Wochen Ferien ist für Bayerns Schülerinnen und Schüler wieder der Schulalltag losgegangen. Auch das bayerische Kabinett hat sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Schulstart beschäftigt.



Lesen Sie auch:

- Bayern will Corona-Lollitests auch in Kitas einführen



Um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, setzt der Freistaat auf Maskenpflicht und Corona-Tests an den Schulen. Im Mittelpunkt der Sitzung stand unter anderem die Frage, wie Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren in den kommenden Wochen Impfangebote gemacht werden können und wie bei Jüngeren die Infektionsgefahr möglichst gering gehalten werden soll.



Über die Ergebnisse der Sitzung informierten Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Kultusminister Michael Piazolo sowie Familienministerin Carolina Trautner in einer Pressekonferenz.



Sehen Sie die Pressekonferenz hier im Video: