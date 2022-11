Schulöffnungen in Bayern: Ämter stehen noch vor offenen Fragen

Zum 22. Februar öffnen in Bayern weitere Schulen – und zwar in jenen Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht überschreitet.



Zunächst soll dies für die Jahrgangsstufen eins bis vier gelten, diese sollen in den Wechselunterricht gehen, bei garantiertem Mindestabstand auch in den Präsenz-Unterricht. Zudem sollen Abschlussklassen der Realschule und Mittelschule in den Wechselunterricht dort, wo die Inzidenz unter 100 ist. Auch Kitas sollen an diesem Termin wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Soweit der Plan. In vielen Kommunen und Landkreisen herrscht aktuell aber Verunsicherung, wie genau die Schulöffnung vonstatten gehen soll.



Es gibt Landkreise, etwa Passau, Regen oder Berchtesgadener Land, die nach wie vor einen Inzidenzwert von über 100 verzeichnen, etliche, die erst seit kurzem knapp darunter sind bzw. sich wieder von unter 100 auf diese Marke zubewegen. Eine Nachfrage in einigen Landratsämtern ergab, dass man dort auf genauere Information aus dem Gesundheitsministerium warte.

